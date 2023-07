Huawei et l'ONEE renforcent leur partenariat

Abderrahim El Hafidi, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a procédé, à Rabat en date du 18 juillet 2023, à la signature d'un Mémorandum d'entente (MoU) avec Huawei Maroc, qui s’inscrit dans les efforts déployés par l’Office pour assurer le renforcement de l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique marocain.



La signature de cet accord met en lumière l'engagement et la détermination de l’ONEE à pousser les frontières de l'innovation notamment en relation avec les technologies de stockage de l’électricité et ce, pour une intégration massive des énergies renouvelables dans le système électrique marocain.



Pour le directeur général de l’ONEE, la concrétisation de cette initiative est l’aboutissement, d’une part, d’une stratégie de l’ONEE de nouer des partenariats de haut niveau et, d’autre part, d’une relation fructueuse de partage de savoir-faire entre l’ONEE et Huawei.



Il s’agit d’un jalon important d’une coopération croissante, qui permettra de renforcer le déploiement de la stratégie nationale énergétique relative aux énergies renouvelables.

En effet, la synergie entre le savoir-faire technologique mondialement reconnu de Huawei, y compris en matière de technologie des systèmes de stockage de l’électricité par batteries, et la vision stratégique de l'ONEE crée une dynamique propice à l'émergence de solutions innovantes dans le secteur des énergies renouvelables.



En ligne avec la politique ambitieuse de la transition énergétique et les investissements massifs engagés par le Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, ce partenariat fructueux, met l’accent sur l’importance du développement de l’innovation dans le système électrique marocain pour maximiser l’intégration des énergies renouvelables dans ce système et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de la promotion du domaine des énergies renouvelables.



Le MoU signé participera à une montée en compétences techniques et technologiques pour le secteur notamment avec la mise à la disposition du Centre des sciences et techniques de l’électricité de l'ONEE des équipements de laboratoires techniques d’essais et de démonstrations, avec la conception et la réalisation de projets pilotes favorisant l'innovation continue en faveur du système électrique marocain et la consolidation du contrôle de la performance des énergies renouvelables dans le système électrique national mais aussi avec la mise en place d’un cadre d’échange technologique entre l’ONEE et Huawei.