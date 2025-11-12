"Houm" de la troupe marocaine "Anfas" concourt aux prix des Journées théâtrales de Carthage 

La pièce de théâtre "Houm" de la réalisatrice marocaine Asmaa Houri (troupe Anfas) participera à la compétition officielle du 26e Festival international des Journées théâtrales de Carthage, prévu du 22 au 29 novembre à Tunis.



Outre "Houm", la liste des œuvres retenues, dévoilée par le Comité directeur du festival lors d'une conférence de presse jeudi, comprend des pièces de théâtre de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, de l'Irak, du Liban, de l'Algérie, de la Palestine, de la Jordanie, de l’Egypte et des Emirats Arabes Unis.



Le festival décernera les prix du "Tanit d'Or", du "Tanit d'Argent" et du "Tanit de Bronze" ainsi que les prix du meilleur scénario, de la meilleure scénographie, de la meilleure interprétation féminine et de la meilleure interprétation masculine.



Le théâtre marocain sera aussi représenté à cette 26ème édition par l'artiste Latifa Ahrar à laquelle le festival rendra hommage. Mme Ahrar participera, par ailleurs, à un forum théâtral international qui sera organisé dans le cadre du festival sur le thème "L'acteur de théâtre: le temps et les œuvres" et dont l'une des tables rondes sera modérée par le chercheur marocain Said Krimi. "Le Roi Lear", l'une des plus célèbres tragédies de Shakespeare, magistralement interprétée par l'acteur égyptien Yahia Al Fakharany et réalisée par Chadi Srour, sera présentée à l'ouverture de cet événement.



Un hommage appuyé sera d'ailleurs rendu à Al Fakharany en reconnaissance de sa brillante carrière et de son apport au théâtre arabe. La précédente édition du Festival international des Journées théâtrales de Carthage avait décerné les prix du "Tanit de Bronze" et de la meilleure scénographie à la pièce de théâtre marocaine "La Victoria".



