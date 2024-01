Hommage à deux Marocains lauréats du Prix de Sharjah pour la critique de la poésie arabe

La 20ème édition du Festival de la poésie arabe de Sharjah, qui débutera lundi prochain, rendra hommage aux critiques marocains Anouar Benaich et Hussein Benbada, lauréats du Prix de Sharjah 2023 pour la critique de la poésie arabe.



M. Benaich a remporté la deuxième place pour sa recherche intitulée : «La structure de la synonymie et de la contradiction dans la poésie arabe contemporaine : étude de la poétique du parallélisme», tandis que M. Benbada a remporté la troisième place pour sa recherche : «La structure du discours dans la poésie arabe expérimentale».



La première place de ce prix, qui vise à enrichir la scène critique de la poésie arabe, a été attribuée au critique tunisien Moncef Al Wahaibi pour sa recherche «La structure du discours poétique dans la poésie arabe contemporaine».



Au programme de cette édition, organisée pendant sept jours par le Département de la culture de Sharjah avec la participation de plus de 70 poètes, critiques et journalistes arabes, figurent des lectures de poèmes, des représentations théâtrales, la signature de nouveaux recueils de poésie et un colloque intellectuel intitulé «Le développement de la langue de la poésie arabe».



Le festival sera également marqué par la distribution du Prix de la Rime d'or 2023, aux poètes qui ont contribué aux 12 numéros de 2023 du magazine Al-Qawafi, dont les Marocains Imad Afqir et Naoufal Saadi.



Le Festival de la poésie arabe de Sharjah est un rendez-vous artistique majeur dans la scène culturelle arabe. Il constitue une véritable fenêtre ouverte sur les horizons de la lecture poétique, offrant au public et aux passionnés de littérature une expérience unique et enrichissante