Holding Al Omrane : Emission obligataire ordinaire de 900 MDH

Le Holding Al Omrane (HAO) a réalisé avec succès une émission obligataire, par placement privé auprès des investisseurs, pour un montant global de 900 millions de dirhams (MDH). Cette émission obligataire s’inscrit dans le cadre des différentes opérations initiées par le groupe Al Omrane pour diversifier ses sources de financement et optimiser leurs coûts, indique le Holding dans un communiqué.



A cette occasion, le Holding Al Omrane "tient à adresser ses vifs remerciements à l’ensemble des investisseurs et des institutionnels pour leur confiance réitérée et pour leur appui fort et continu en vue d’accompagner le groupe Al Omrane dans sa dynamique de développement", conclut le communiqué.