Hindi Zahra se porte mieux et promet de nouveaux projets

L'artiste marocaine Hindi Zahra a été admise à un hôpital de Bruxelles, suite à un malaise, mais se porte bien et espère un retour rapide auprès de son public avec un nouvel album enregistré en Belgique et d’autres projets artistiques.

Recevant la visite, jeudi, de l’ambassadeur du Maroc, Mohamed Ameur, la chanteuse marocaine a confié à la MAP qu’elle est actuellement en résidence artistique à Bruxelles où elle travaille avec des producteurs belges sur un nouvel album. «J’espère pouvoir vite reprendre mes activités et mes projets après des examens médicaux», a déclaré Hindi Zahra, toute fière de donner de ses nouvelles à ses fans. Entre le tournage d’un film, une exposition de ses toiles ou une tournée musicale, la jeune artiste aux multiples talents vit intensément ses passions.

«La peinture est pour moi un moment de sérénité où je suis souvent seule. La musique est un fort moment de partage», affirme-t-elle, exprimant sa fascination pour les différentes expressions artistiques (architecture, fresques murales, melting-pot) qu’elle a rencontrées en Belgique et qui seront à l'origine de ses nouveaux projets artistiques.

L'artiste n'a pas manqué de réitérer son attachement au Maroc "source intarissable de mon inspiration" et à son public marocain auquel elle promet de nouveaux projets artistiques "très prochainement".