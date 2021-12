Hausse mensuelle de 0,4 % de l'IPC à Oujda

L’indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville d’Oujda a connu, au cours du mois d’octobre dernier, une hausse de 0,4% par rapport au mois précédent.



Cette variation est le résultat de la hausse de 0,5% de l’indice des prix des produits alimentaires et de 0,3% de l’indice des prix des produits non alimentaires, indique une note de la direction régionale de l’Oriental du Haut-commissariat au plan (HCP).



Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre les mois de septembre et octobre 2021 concernent principalement les «Légumes» avec 4,1%, les «Viandes» avec 1,8%, les «Poissons et fruits de mer» avec 1,3%, le «Pain et céréales» et les «Huiles et Graisses» avec 0,5% et le «Lait, fromage et Oeufs» avec 0,4%, rapporte la MAP.



En revanche, les prix ont diminué de 5,5% pour les «Fruits», 0,2% pour les «Eaux minérales, Boissons Rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes» et de 0,1% pour le «Café, thé et cacao».



Pour les produits non alimentaires, les prix ont augmenté pour les «carburants et lubrifiants pour véhicules de tourisme» de 2,2%.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC a enregistré une hausse de 1,7% au cours du mois d’octobre 2021, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 1,6% et de l’indice des produits non alimentaires de 1,7 %.



La hausse des prix des produits alimentaires est due à l’augmentation des prix des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées» de 1,6% et des prix des «Boissons alcoolisées et tabac » de 2,3%.



Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 0,5% pour les «Meubles, articles de ménages et entretien courant du foyer» à une hausse de 8,0 % pour le «Transport».



Concernant les dix premiers mois de l’année 2021, l’indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,8% par rapport à la même période de l’année précédente due à une hausse de l’indice des prix des produits alimentaires de 0,2% et de l’indice des prix des produits non alimentaires de 1,3%.



L’IPC mesure l’évolution relative des prix de vente au détail des produits de consommation courante de la population urbaine dans le temps et dans l’espace. Il sert essentiellement à mesurer le niveau général de l’inflation et à suivre et analyser la conjoncture économique.