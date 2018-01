Hausse du mouvement des passagers au niveau de l’aéroport international Essaouira-Mogador

Le mouvement des passagers au niveau de l’aéroport international d’Essaouira Mogador a enregistré une hausse de 20,05%, durant les 11 premiers mois de l’année 2017, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

En chiffres, rapporte la MAP, cette belle performance correspond à 76.346 passagers ayant utilisé cet aéroport pour leurs déplacements durant les onze premiers mois de l’année écoulée, contre seulement 63.596 passagers durant la même période de l’année 2016, précise-t-on de même source.

Pour ce qui est du seul mois de novembre 2017, le mouvement des passagers a plus que doublé au niveau de cette plateforme aéroportuaire pour s’établir à un taux de variation de l’ordre de 103,88 % comparativement à la même période de l’année 2016, note la même source.

Ainsi, ce sont 6.824 passagers qui ont transité par cet aéroport durant le mois de novembre 2017, contre seulement 3.347 durant le même mois en 2016, fait savoir la source, relevant que cette hausse s’explique par l’ajout de nouvelles lignes par les compagnies Transavia et Easy Jet, outre l’inauguration de la ligne aérienne domestique Casablanca-Essaouira.

Cette performance est due aussi au fait que l’aéroport international Essaouira Mogador est l’un des plus fluides à l’échelon national en termes des procédures de transit des passagers ou encore de garantie des conditions de confort mises à la disposition des usagers.

L’aéroport offre également des équipements ultramodernes qui répondent parfaitement aux standards internationaux les plus exigeants en matière de sécurité et de sûreté. Pour rappel, d’une fréquentation de 2 à 3 vols par semaine en 2012, l’aéroport international Essaouira Mogador est actuellement à 15 vols/ semaine, alors que l’ambition est de passer à 25 ou 30 vols/ semaine à l’horizon 2019, selon le Conseil provincial du tourisme (CPT) de la ville.