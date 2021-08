Hausse des émissions duTrésor sur le marché des adjudications en 2020

Les émissions du Trésor sur le marché des adjudications ont connu un bond de 46,2% à 152,6 milliards de dirhams (MMDH) en 2020,ressort-il du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM)sur la situation économique, monétaire et financière. "Après une tendance baissière depuis 2016, les émissions duTrésor sur le marché des adjudications ont connu en 2020 un bond de 46,2% à 152,6 milliards, dans un contexte de détérioration de la situation budgétaire en lien avec la crise sanitaire et économique de la Covid-19", indique BAM dans son rapport au titre de l'année 2020. Ce financement intensif surlemarché intérieur a été réalisé dans des conditions marquées par une diminution des taux et une orientation vers les maturités courtes etmoyennes,souligne la Banque centrale. En effet,rapporte la MAP, le volume souscrit en maturités courtes a quasiment quintuplé à 47,3 MMDH, représentant 31% des levées totales contre 9% en 2019. Celui en maturités moyennes a augmenté de 87,6% à 74,7 MMDH,soit 49% des levées au lieu de 38% une année auparavant, explique BAM. En revanche, les souscriptions enmaturitéslonguesse sontrepliées de 44,4% à 30,7 MMDH. Les taux assortissant ces émissions ont été en baisse pourl'ensemble desmaturités avec en particulier des reculs de 2,3% à 2,1% pour les bons à 52 semaines, de 2,4% à 2,1% pour ceux à 2 ans et de 2,6% à 2,3% pour ceux à 5 ans. Tenant compte des remboursements d'un montant de 109,1 MMDH, l'encours des bons du Trésor est ressorti en accroissement de 7,8% à 600,7 MMDH. Sa structure demeure dominée par les maturités longues avec une part de 59%, contre 36% pour les moyennes et 5% pour celles de court terme.