Hausse de 6% du trafic autoroutier durant la saison estivale 2024

La saison estivale 2024 a connu une affluence record sur le réseau autoroutier national, avec des pics de trafic dépassant à plusieurs reprises les 700.000 véhicules par jour, alors que la moyenne journalière en temps normal s’élève à 400.000 véhicules par jour, soit une hausse de près de 6% par rapport à l’été 2023, annonce lundi la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).



La mobilisation des équipes d’ADM en mode vigilance totale tout au long de la période estivale, combinée aux différentes solutions technologiques mises en place, notamment le télépéage Jawaz, a été déterminante dans la gestion de ce trafic important et a permis de garantir un voyage sécurisé et confortable sur le réseau autoroutier national à plus de 2 millions de voyageurs par jour, souligne l'ADM dans un communiqué.



Le mode vigilance totale est un dispositif exceptionnel qui s’appuie sur des mesures anticipatives comme la préparation préalable de l’infrastructure et le renforcement des équipes dédiées à l’assistance et à la gestion du trafic, et des actions réactives sur le terrain, notamment le renforcement de la communication avec l'usager et l'étroite collaboration avec tous les intervenants sur le réseau autoroutier, rappelle la même source.



S’ajoute à cela l’organisation de l’opération "Twehehchnakom" visant l’accueil des Marocains du Monde dans les meilleures conditions.