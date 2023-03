Hausse de 2% du trafic commercial dans les ports de Safi à fin février

Le trafic commercial dans les ports de Safi a atteint à fin février de l’année en cours, un volume de 1.462.723 tonnes (T), soit une hausse de 2% par rapport à la même période de l’année dernière (1.438.933 T), selon la Direction régionale des ports de Safi relevant de l'Agence nationale des ports (ANP).



Au niveau du port de Safi, le trafic commercial a atteint durant la même période, un volume d’environ 817.527 T, soit une baisse de 15% par rapport à la même période de l’année dernière (965.310 T), précise la Direction dans une note sur le trafic au niveau des ports de Safi pour le mois de février dernier.



Ainsi, le trafic des céréales au niveau de cette infrastructure portuaire a enregistré une baisse de 50% (46.961 tonnes) contre 93.618 T enregistrés durant la même période de l’année écoulée, rapporte la MAP.



Le trafic des phosphates et dérivés a enregistré la même tendance baissière avec 21% (294.721 T) en raison de la diminution du nombre des navires chargés traitant ce trafic.

Le trafic du soufre a lui aussi affiché une tendance baissière avec 20% (177.745 tonnes) en raison de la diminution du nombre des navires chargés traitant ce trafic.



En revanche, le trafic des minerais a enregistré une quasi-stagnation (+5%) (236.509 T) due principalement à la stabilisation des exportations de gypse en vrac.

Les autres trafics ont enregistré une hausse de 16% (61.591 tonnes) au niveau de cette infrastructure aéroportuaire.



S’agissant du nouveau port de Safi (Port Safi Atlantique), destiné à recevoir dans sa première phase de construction, des vraquiers amenant le charbon pour la centrale thermique ONEE, le trafic commercial a atteint à fin février de l’année en cours, quelque 644.196 T, soit une hausse de 36%, contre 473.623 T, durant la même période de l’année 2022.



Cette augmentation est due au traitement des navires de plus de 70.000 tonnes et l'augmentation du nombre des navires ayant déchargé le charbon au port de Safi Atlantique au mois de janvier 2023.