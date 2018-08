Hassan El Ouazzani : L’attractivité du marché du livre au Maroc est révélatrice de la dynamique du secteur

L’attractivité du marché du livre au Maroc, qui a émergé lors de sa participation à plusieurs salons à l’étranger, démontre que le Royaume est devenu une plate-forme pour les livres traduits en arabe et en français à destination des marchés arabes et africains, a indiqué le directeur du livre, des bibliothèques et des archives au ministère de la Culture, Hassan El Ouazzani.

Le stand marocain et son fonds documentaire, qui reflète la dynamique de la production culturelle nationale, a suscité beaucoup d’intérêt auprès des éditeurs chinois et des autres pays arabes, africains et occidentaux, a souligné M. El Ouazzani dans une déclaration à la MAP en marge de la 25ème édition du Salon international du livre de Pékin (22-26 août) à laquelle le Maroc a pris part comme le premier pays africain invité d’honneur de cette manifestation.

Il a ajouté que le Salon international du livre de Pékin, destiné essentiellement à l’échange des droits d’auteur entre les éditeurs, a constitué une occasion propice pour la promotion de l’échange et du dialogue entre les éditeurs marocains et leurs homologues chinois et la conclusion des accords d’échange des droits d’auteur, ce qui va permettre d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le livre marocain, de traduire des ouvrages chinois en arabe et en français et de les commercialiser au Maroc et dans les pays arabes et africains.

Le Salon a également été marqué par des réunions de travail entre le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj avec des responsables chinois sur les moyens de développer les relations culturelles sino-marocaines, en particulier dans le domaine de l’édition et du livre, a-t-il relevé. M. El Ouazzani a fait savoir que parmi les indicateurs de la consolidation de la coopération bilatérale dans le domaine de l’édition et du livre et la transformation du Maroc en une plate-forme de commercialisation du livre étranger, l’ouverture prochaine d’une branche de People’s Publishing House, la plus grande société d’édition chinoise, la première du genre au niveau de l’Afrique, en plus de l’annonce de l’ouverture d’une branche administrative de la maison d’édition chinoise “Five Continents” au Maroc. Lors de cette 25ème édition du Salon, plusieurs maisons d’édition marocaines ont signé des accords de partenariat avec des éditeurs chinois pour commercialiser des livres et des traductions au Maroc et en Chine.