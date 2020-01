Hamza Mehimdate expose ses “Affections théâtrales” à Rabat

Le vernissage de l'exposition "Des affections théâtrales", qui présente les œuvres de l'artiste Hamza Mehimdate, a eu lieu lundi à Rabat, en présence d'une pléiade de personnalités du monde de l'art, des médias et de la culture.

Visible à la salle Bahnini jusqu'au 4 janvier prochain, cette exposition, qui rend hommage à l'un des plus grands dramaturges marocains, Abdelkrim Berrechid, dont le nom a été associé à plusieurs écritures ayant enrichi le répertoire théâtral marocain et arabe, invite le public à découvrir une constellation de photos illustrant différents aspects de l’art du théâtre.

Cette exposition reflète en images la beauté de la scène théâtrale et met en avant le jeu de lumières et les sentiments, a déclaré M. Mehimdate dans une déclaration à la MAP, soulignant qu’il veut rendre hommage à M. Berrechid, "l’un des piliers du théâtre cérémoniel".

De son côté, M. Berrechid a estimé que cette exposition est "une excellente idée" d’un jeune artiste, "ambitieux et créatif" qui essaie d’honorer le théâtre à travers la photographie. "Le photographe est l’histoire car il permet d’immortaliser le moment présent à jamais", a-t-il déclaré, indiquant que cette exposition est une occasion pour capturer "les moments de vie" du théâtre marocain qui fête ses 100 ans grâce à des figures de proue du théâtre, notamment Abdallah Chakroun, Tayeb Saddiki, Tayeb Laalej et Hassan Al-Jundi.

Un nombre de noms qui méritent d’être immortalisés grâce à la créativité de la photographie. "Ce qui importe n’est pas le chemin qui mène au théâtre, mais plutôt l'âme du théâtre qui nous unit et nous sépare malgré les différences de styles", a-t-il ajouté.

Dans un témoignage, Mohamed Belmou a dit avoir connu Hamza Mehimdate depuis son enfance lorsqu’il accompagnait son père de temps en temps au travail. "C’est un enfant qui a ouvert ses yeux entourés d’appareils photos grâce à son père, ce qui explique son attachement à cette passion", a-t-il dit.

Selon M. Belmou, M. Mehimdate a participé à un ensemble d’ateliers, de compétitions et d’expositions avant d’élaborer le projet "Les kasbahs du Maroc: Fascination et beauté de l’histoire".

L'un des créateurs du théâtre cérémoniel, Abdelkrim Berrechid compte à son actif plusieurs publications, notamment "Les destriers et la poudre", "Karakuch", "Othello", "Les noces de l'Atlas", "les gens et les pierres", "Salef Loundja" (les cheveux de Lounja) et "Imraou al-Qays à Paris".

Hamza Mhemdat, quant à lui, a participé à un ensemble de compétitions internationales et a remporté le prix "Brukmer golden artistic awards" à Bruxelles en 2017.