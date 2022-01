Habib El Malki : L’USFP est confiant en ses capacités et en ses cadres, indépendamment de son positionnement sur l’échiquier politique national

Le Conseil national de l’USFP a adopté les projets de modifications, issus des conclusions des projets des documents politiques et organisationnels, ainsi que des résolutions organisationnelles ayant ponctué les rencontres au niveau des régions et des provinces.



Lors de la session du Conseil national tenue jeudi dernier, Habib El Malki, président dudit Conseil, a tenu dans son allocution à féliciter les Ittihadi(e)s, installés aussi bien dans le pays qu’à l’étranger pour les efforts qu’ils ont consentis en vue de réussir cette importante étape du Congrès national. Ajoutant que l’USFP est confiant en lui, en ses capacités, en ses cadres, indépendamment de son positionnement sur l’échiquier politique national.



Le président du Conseil national a aussi souhaité la bienvenue aux congressistes, prenant part à ce rendez-vous qui se tient dans un contexte exceptionnel, marqué par la pandémie du Covid-19, ce qui nécessite son déroulement en modes présentiel et distanciel dans le respect des mesures préventives.



Habib El Malki a indiqué qu’un «Maroc fort, pluriel, souverain et solidaire» interpelle l’ensemble des Ittihadi(e)s à faire une nouvelle lecture de la réalité, tout en procédant à diagnostiquer ses répercussions et à en tirer les enseignements nécessaires.



Le Congrès est important aussi bien pour les Usfpéistes que pour tout le monde, dans la mesure où l’USFP est une continuité du mouvement national, contribuant, par là même, à l’édification démocratique et au processus de développement du Maroc, a affirmé Habib El Malki. Il n’a pas manqué de louer les efforts déployés par la direction du parti en matière d’actions organisationnelle et politique et de préparation logistique afin d’atteindre cette étape dont doit être fier chaque Ittihadi.



H.T