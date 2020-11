“Hab Matmoura ” , nouveau recueil poétique d’Amina Hassim

La Fondation “Afaq” pour les études, l’édition et la communication à Marrakech a publié, récemment, un nouveau recueil “Hab Al-Matmoura” de son auteure, la poétesse; Amina Hassim.



De quelque 148 pages, ce recueil, de taille petite, qui regroupe 23 poèmes de Zajal, poésie marocaine d’expression dialectale, est une ode à l’amour, mais surtout un appel à trouver le bonheur en se livrant à une autoréflexion sur notre propre vécu. “Ce voyage m’a intrigué depuis la publication de mon premier livre “Sowar wa Namadij men Lissan Marrakchi Darij (Images et Modèles du dialecte marrakchi), a relevé Mme Hassim lors de la présentation de son dernier opus. “En fait, c’est dans le cadre d’une profonde réflexion que j’ai étudié le dialecte local (de Marrakech) pour trouver des images linguistiques qui ont été appréciées par les poètes du Zajal, ce qui m’a motivé et encouragé pour publier ce recueil, pour lequel j’ai choisi le titre : “Hab Matmoura”, a indiqué la poétesse à cette occasion. Faisant savoir que ce genre artistique a ses fans et adeptes au Maroc et dans le monde arabe, Mme Hassim, n’a pas manqué de souligner que le Zajal a connu une forte renaissance en Egypte, Tunisie, Algérie, Irak, Soudan comme dans d’autres pays et ce, grâce à un parterre de poètes qui ont prêté leurs plumes à de grandes voix”.