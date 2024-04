Guercif: 1.800 élèves bénéficient d'informations et d'orientations post-baccalauréat

L'édition 2024 du Forum d’information et d’orientation post-baccalauréat s’est tenue récemment à Guercif au profit d’environ 1.800 élèves des établissements du secondaire qualifiant de la province.



Organisé par la direction provinciale de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Guercif, en coordination avec l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF), l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et l’Université Mohammed 1er d’Oujda, ce forum est l’occasion pour les élèves du secondaire qualifiant d’obtenir des informations et de recevoir des conseils et des orientations de professionnels et d’experts concernant leur parcours scolaire et professionnel après le baccalauréat.



Cet événement, organisé sous le signe "Une bonne orientation comme base de réussite scolaire et professionnelle", en coopération avec l'Association des Jeunes Entrepreneurs pour le Développement, vise à offrir un espace d'échange d'expériences au profit des élèves du secondaire, dans le but d'explorer les meilleures opportunités disponibles dans le domaine de la formation et les perspectives d’études au-delà du baccalauréat.



Il s'agit également de permettre aux élèves d’assumer la responsabilité du choix de leur parcours professionnel, à travers des rencontres directes avec des experts de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi qu'avec des représentants d'instituts supérieurs et d'établissements des secteurs public et privé participant au forum.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Guercif, Abdelaziz Insi, a affirmé que ce forum s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026, notamment le programme relatif à l'orientation des élèves vers les filières professionnelles et universitaires.



M. Insi a expliqué que cette manifestation, à laquelle ont participé 35 établissements de formation et universités, constitue une importante plateforme d'information et d'assistance pour orienter les élèves de deuxième année du baccalauréat, notant que ce forum représente aussi une étape essentielle dans le parcours académique des élèves de la province qui ont l’occasion de s’informer des conditions d'admission et de la durée de formation des établissements supérieurs.