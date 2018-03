Guelmim : L’Ecole de la réussite fait parler d’elle

Le coordinateur national de l’initiative « Génération de l’école de la réussite, Thami Hamdach, a participé à une rencontre tenue à Guelmim dans le cadre des orientations générales du Programme d'urgence qui place l'élève au centre du système éducatif, selon une approche d'enseignement moderne et entreprenante.

Intervenant à l’occasion, le directeur de l'Académie, Mohamed Laouina, a indiqué que le projet "Génération de l'école de la réussite", qui marque le point de départ de l'application effective de l'obligation de la scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans, constitue la pierre angulaire de l'édification du système éducatif. Il a précisé que cette initiative concerne les deux premiers niveaux de l'enseignement primaire, soit environ 1 million 271 mille élèves, au titre de la saison actuelle.

Selon lui, l'Académie a déployé de grands efforts en vue de réaliser les objectifs fixés.

Le coordinateur national de l'initiative "Génération de l'école de la réussite" a, quant à lui, donné un aperçu sur le cadre général, les objectifs tracés et les actions prévues dans ce projet qui se focalise sur l'enseignement primaire en tant que facteur clé de réussite. Il a, par ailleurs, indiqué que le but est de réduire le taux de redoublement et de la déperdition scolaire, en plus de l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

Les données d'évaluation du projet et les mécanismes adoptés pour le suivi de sa réalisation au niveau de la région ont fait l’objet d’exposés présentés à cette occasion.