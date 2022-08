Guelmim : Hausse de 0,5% de l’IPC en juin dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) à Guelmim a atteint le niveau de 110,8 au terme du mois de juin dernier, enregistrant ainsi une hausse de 0,5 % par rapport au mois précédent.

Selon une note du Haut-Commissariat au plan (HCP), l’indice des prix du mois de juin 2022 a connu une augmentation de 5,3% par rapport au même mois de l’année 2021.



L’indice des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisés a connu une hausse de 0,4 % entre mai et juin 2022, contre 0,1% pour le tabac. Cette hausse concerne principalement les prix des «Huiles et graisses» (3,6%), le «Lait, fromage et œufs» (3,2%), les légumes (1,5%), des pains et céréales (0,8%).



En revanche, les prix ont diminué de 7,1% pour les «Poissons et fruits de mer», et de 1,1% pour les «Fruits».



De son côté, l’indice des prix du transport a connu une hausse de 3,2% suite à l’augmentation des prix des carburants et lubrifiant pour véhicules de tourisme respectivement de 9,1% et 4,3%.

Les indices des autres divisions n’ont pratiquement connu aucune variation au cours du mois de juin 2022.