Guelmim : Focus sur le rôle de l'autonomisation économique des femmes dans la lutte contre les violences

Une table ronde, organisée vendredi à Guelmim, a mis en avant le rôle de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles dans la lutte contre les violences.



Cette rencontre, organisée par la commission régionale des droits de l'Homme de Guelmim-Oued Noun en partenariat avec la coordination régionale de l'Agence de développement social, s'inscrit dans le cadre de la 22ème campagne nationale de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles, organisée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille.



Le président de la commission régionale des droits de l'Homme de Guelmim-Oued Noun, Ibrahim Lghazal a indiqué que ce colloque se veut une contribution à la une campagne nationale de sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes appelée à s'inscrire dans la durée, ajoutant que que l'autonomisation économique est considérée comme une approche sérieuse, efficace et réaliste pour mettre fin à ce phénomène.



De son côté, le coordinateur régional de l'Agence de développement social, Abdellah Brik a souligné que l'autonomisation économique et sociale des femmes constitue une solution importante pour consacrer le principe de l'égalité des sexes, car l'amélioration des indicateurs économiques et sociaux des femmes est une priorité nationale.



Il a ajouté que l'autonomisation économique des femmes est un levier essentiel pour instaurer le développement escompté, notant que le ministère de la Famille a lancé plusieurs programmes, notamment le programme d'autonomisation et d'entrepreneuriat des femmes dans le cadre du plan gouvernemental pour l'égalité 2023-2026.



Cette rencontre, à laquelle ont participé des responsables des secteurs publics, des experts et des acteurs de la société civile, vise à enrichir le débat public sur la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles et à mettre en avant le rôle de l'autonomisation économique et sociale comme moyen efficace pour réduire ce phénomène.