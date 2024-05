Guardiola émet des doutes sur son avenir à City

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a reconnu une certaine lassitude et émis des doutes sur son avenir après 2025 sur le banc des champions d'Angleterre, après le quatrième titre consécutif de Premier League scellé dimanche.



"La réalité c'est que je suis plus proche de partir que de rester", a déclaré Guardiola à Sky Sports dans la soirée de dimanche, "ça fait huit ans (que je suis là)".



Interrogé pour savoir s'il avait l'impression d'avoir tout fait à son poste, le Catalan de 53 ans a répondu: "J'avais déjà cette sensation la saison dernière (...) Lorsque nous avons gagné à Istanbul (la Ligue des champions ndlr), j'ai dit: +c'est fini. Qu'est-ce que je fais encore là? C'est fini, il ne reste plus rien à faire".



"Mais j'ai un contrat (jusqu'en juin 2025 ndlr), je suis ici et j'apprécie. Parfois je suis un peu fatigué, mais parfois j'aime", a ajouté le coach qui vient d'établir un nouveau record historique de quatre victoires consécutives en championnat, alors que Liverpool et Manchester United n'ont jamais dépassé trois succès de rang.



"Là, tout de suite, je ne suis pas capable de vous dire exactement quelle sera ma motivation pour continuer la saison prochaine, parce que c'est parfois difficile de la trouver une fois que l'on a tout réussi (...) quand je suis arrivé ici, si on m'avait dit que j'allais gagner six fois le championnat en sept saisons, je vous aurais dit +vous êtes fous, c'est impossible+", a-t-il ajouté.



"Pour le moment, mon ressenti c'est que je veux rester la saison prochaine", a cependant précisé l'ancien entraîneur de Barcelone et du Bayern Munich: "Nous avons parlé avec le club, nous avons le temps de discuter la saison prochaine, parce que je dois voir aussi les joueurs, s'ils me suivent. Je vais rester et nous parlerons en cours de saison, au calme".



En Angleterre, seul le légendaire entraîneur de Manchester United Alex Ferguson a fait mieux que Guardiola, avec 13 titres de champion glanés au long de 28 années à la tête se son club.



Mais sous Guardiola, City est devenu le premier club anglais à réussir le triplé national Premier League/Coupe d'Angleterre/Coupe de la Ligue, en 2019, avant de réussir le triplé continental en 2023 Premier League/Coupe d'Angleterre/Ligue des champions.