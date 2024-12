Guardiola : Tous les stades veulent me virer!

"Tous les stades veulent me virer!", s'est amusé l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, après la défaite 2-0 dimanche à Liverpool, où il a été la cible de chants moqueurs.



Le public d'Anfield a entonné "You're getting sacked in the morning" ("Tu seras licencié demain matin"), un classique des tribunes en Angleterre lorsqu'un entraîneur adverse est en difficulté.



Il a répondu en montrant six doigts, comme les six titres remportés en Premier League par son équipe lors des sept dernières saisons, avant de revenir sur cet échange devant la caméra de Sky Sports.



"Tous les stades veulent me virer, cela a commencé à Brighton!", a-t-il rigolé. "Peut-être qu'ils ont raison avec les résultats que nous avons eus".

Manchester City reste sur sept matches sans victoire, toutes compétitions confondues, une série qui inclut quatre défaites d'affilée en championnat, contre Bournemouth, Brighton, Tottenham et Liverpool.



"Je ne m'attendais pas à cela à Anfield", a déclaré Guardiola. "Je ne m'attendais pas à ce que les gens de Liverpool le fassent, mais ce n'est pas grave, cela fait partie du jeu et je comprends tout à fait. Nous avons vécu des batailles incroyables ensemble. Ils gagnent, nous avons gagné, j'ai du respect (pour eux)".



Concernant Manchester City, "nous allons faire +reset+ et repartir de zéro", a ajouté le Catalan. "J'ai le sentiment, au fond de moi, que nous allons construire à partir d'ici", a-t-il insisté.



Il a reconnu la supériorité dimanche des joueurs de Liverpool, "inarrêtables" dans les "quinze, vingt premières minutes" notamment, mais félicité ses joueurs pour leurs efforts. "Tout ce que je peux dire, c'est merci à eux, car je connais l'engagement dont ils ont fait preuve avec et sans le ballon".



De manière générale, "c'est difficile à croire mais je compte beaucoup sur ces joueurs, je sais comment ils se comportent dans cette période. Nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison".

"Je suis ici en tant que manager et je défends ce que nous avons fait dans le passé grâce à eux. Plus que jamais je veux être avec eux et les serrer dans mes bras", a-t-il dit.