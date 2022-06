Groupe Addoha : 509 MDH de chiffre d'affaires au premier trimestre

Le groupe Addoha a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 509 millions de dirhams (MDH) au titre du premier trimestre (T1) de 2022, contre 390 MDH au même trimestre de 2021, soit une hausse de 31%.



La contribution des filiales en Afrique de l’Ouest au chiffre d’affaires consolidé est de 39% sur le T1 2022, contre 31% sur le T1 2021, précise le groupe dans un communiqué sur ses indicateurs financiers trimestriels.



Sur les trois premiers mois de l’année 2022, les préventes ont connu une hausse de 16% par rapport au T1-2021 grâce à "la bonne dynamique des projets en Afrique de l’Ouest et à la reprise progressive de l’activité commerciale au Maroc", indique le groupe.



En effet, les préventes en Afrique de l’Ouest contribuent à hauteur de 43% aux préventes du Groupe sur le T1-2022 contre 35% sur le T1-2021 et ont connu une hausse de 41% sur la même période.

Et de relever que le nombre d’unités en cours de production est de 10.134 unités, dont 35% sont en Afrique de l’Ouest.



Sur le 1er trimestre de 2022, le Groupe a réalisé un désendettement net de plus de 100 MDH pour ramener l’endettement net à 4,34 milliards de dirhams (MMDH) au 31 mars 2022.

Par ailleurs, le groupe fait savoir que sa filiale Douja Promotion Côte d’Ivoire a acquis, durant le 1er trimestre de cette année, un nouveau terrain au cœur de la ville d’Abidjan pour le développement d’un programme de logements économiques.