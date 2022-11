Grippe saisonnière: Vulnérables, les seniors appelés à s'immuniser

Comme chaque année, la saison grippale arrive et les infections refont surface. Bien que la grippe n’épargne aucun âge, les seniors, principales victimes de la grippe, subissent des complications plus graves.



Certaines personnes croient à tort que cette épidémie ne peut être que bénigne et occultent les mesures de prévention et l’utilité du vaccin. Or, virulente qu’elle soit, elle peut terrasser les petits comme les grands et causer même des décès.



Selon l’OMS, environ un milliard de personnes dans le monde souffrent de la grippe chaque année, estimant qu’entre 290 000 et 650 000 malades perdent la vie. Ces chiffres interpellent sur l’importance de la vaccination qui demeure une priorité de santé publique, en vue de s’immuniser et de prévenir des décès évitables.



Dans un entretien accordé à la MAP, la présidente de la société nationale marocaine de gériatrie et de Gérontologie (SNMGG), Pr Mouna Maamar, a indiqué qu’un certain nombre de gens confondent souvent grippe et rhume, car il existe des symptômes communs aux deux situations médicales comme le mal de gorge, la toux et les éternuements.



A cet égard, elle a expliqué que le rhume est une infection virale due à plus de 100 variants du rhinovirus, présents toute l’année, tandis que le virus de la grippe, qui est l’Influenza, est quant à lui prévalent entre l’autonome et l’hiver, ajoutant que pour ce qui est des signes cliniques, la fièvre, les douleurs articulaires et musculaires ainsi que les céphalées sont des symptômes classiques au cours de la grippe mais non observés au cours d’un rhume.



Par ailleurs, Mme Maamar a fait observer que la grippe touche particulièrement les personnes âgées du fait de leur vulnérabilité à contracter les infections en raison de la baisse de leur immunité, notant qu’en plus des comorbidités tel le diabète, les maladies respiratoires chroniques telle la broncho-pneumopathie chronique obstructive, les insuffisances respiratoires ou les maladies cardiovasculaires peuvent faire le lit de graves complications de la grippe, mettant en jeu la vie du patient, car la grippe, aussi banale puisse-t-elle paraître, peut tuer.



Outre les mesures préventives comme le port de masque en cas de symptômes pour éviter la contamination, se tenir à l’écart de personnes malades, l’utilisation de mouchoirs à usage unique, le lavage régulier des mains et l’aération régulière des pièces, le vaccin constitue la meilleure protection contre cette infection qui peut être dangereuse chez la personne âgée, a poursuivi Mme. Maamar, relevant que "le vaccin n’est pas dangereux et ne contracte pas la grippe".



Pour toutes ces raisons, la société nationale marocaine de gériatrie et de Gérontologie recommande vivement aux personnes âgées de plus de 65 ans et à leur entourage de se faire vacciner.



La SNMGG vise à assurer une médecine équitable pour les différentes catégories sociales et à répondre aux défis majeurs du Nouveau modèle de développement.



Elle ambitionne, dans ce cadre, de standardiser les processus de prise en charge médicale de la personne âgée au Maroc, promouvoir la formation médicale continue de tous les acteurs de santé et œuvrer de concert avec les différentes institutions pour la promotion du bien-vieillir dans les différents domaines de la gérontologie.



Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent près de 12% de la population marocaine. A l’horizon de 2050, cet effectif devrait atteindre 10 millions de personnes, selon les projections du Haut-commissariat au Plan.



