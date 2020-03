Grand concert de musique arabo-andalouse à Bordeaux

La ville française de Bordeaux (Sud-ouest), accueille, jeudi 19 mars, son premier grand concert de musique arabo-andalouse, apprend-on mardi auprès des organisateurs.

Organisé par l'Association Etudiants Marocains de Bordeaux (EMB), en collaboration avec le service culture de l'Université de Bordeaux, cet événement se tiendra au Domaine du Haut Carré de Talence, haut lieu culturel au cœur de l'Université de Bordeaux.

Le concert, qui sera animé par Abderrahim Abdelmoumen et son ensemble andalou, sera précédé par une présentation du patrimoine musical arabo-andalou animée par Fouad Guessous, auteur de l'ouvrage "Al Ala - la musique andalouse dans la langue de Molière", a indiqué à la MAP, El Maamoun Fikri, président fondateur de l'EMB.

Fervent passionné de la musique marocaine, Fouad Guessous, un ancien banquier, s’est attelé, dans ce livre qui vient de sortir, à la traduction en français des textes poétiques chantés d'Al Ala, des 11ème et 12ème siècles, pour mieux en partager la richesse. L’objectif est de faire connaître aux francophones, qu’ils soient marocains ou étrangers, la beauté et la splendeur de ce patrimoine qui a plusieurs siècles d’existence et qui est reconnu comme patrimoine universel de l’UNESCO.

Une séance dédicace de cet ouvrage, publié pour la première fois en France, sera organisée à cette occasion.