Google Maps va renommer le Golfe du Mexique en Golfe d'Amérique aux Etats-Unis 

Sous l'influence des décrets récemment signés par Donald Trump, Google Maps rebat les cartes aux Etats-Unis: le Golfe du Mexique va devenir le Golfe d'Amérique et le Denali, plus haut sommet d'Amérique du Nord, va redevenir le Mont McKinley.



"Nous avons l'habitude d'appliquer les changements de nom après leur mise à jour par des sources gouvernementales officielles", a expliqué lundi un porte-parole de Google.



Le géant de la technologie a ajouté que les changements de noms s'alignaient sur les entités géographiques telles qu'elles étaient répertoriées par le Geographic Names Information System américain (GNIS).



Google a précisé que les utilisateurs en dehors des Etats-Unis continueront à voir le nom original et le nouveau nom, comme c'est le cas pour les lieux contestés.

Ces nouvelles appellations font suite aux décrets signés par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir.



Lors de son discours d'investiture le 20 janvier, le républicain avait dit vouloir redonner au Denali, plus haut pic d'Amérique du Nord situé en Alaska (6190 m), son ancien nom de Mont McKinley, modifié en 2015 par le président Barack Obama selon le souhait des populations autochtones.



La mesure a provoqué des critiques de groupes autochtones en Alaska, qui plaident pour le maintien du nom Denali.

Quant au Golfe du Mexique, qui borde le Mexique, les Etats-Unis et Cuba, M. Trump l'a qualifié de "partie indélébile de l'Amérique" quelques heures après son retour à la Maison Blanche.



Il le considère comme essentiel à la production pétrolière et à la pêche aux Etats-Unis et le qualifie de "destination préférée des Américains pour le tourisme et les activités de loisirs".

Ce nom a rapidement été utilisé par les gardes-côtes américains dans un communiqué de presse et par le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, dont l'Etat borde cette étendue d'eau.

La nouvelle appellation a suscité des préoccupations diplomatiques de la part du Mexique et d'autres pays.



En réponse à Donald Trump, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum avait proposé de baptiser les Etats-Unis l'"Amérique mexicaine", en référence à une carte du XVIIe siècle sur laquelle une bonne partie de la région nord-américaine apparaît sous ce nom.