Ghazal la petite fille disparue retrouvée

Ghazal, cette petite fille de 4 ans, qui avait disparu voilà plus d’une semaine, a été retrouvée dans la nuit de mercredi à jeudi à proximité du domicile de sa grand-mère d’où elle aurait été enlevée le 13 mai. Sa famille avait, en plus d’en avoir avisé les autorités, mené une campagne sur les réseaux sociaux qui, semble-t-il, a porté ses fruits.

En effet selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), il est indiqué qu'un couple résidant à Casablanca a téléphoné mercredi soir à la famille de la fillette affirmant l'avoir retrouvée près du lieu de sa disparition et gardée chez lui sans prévenir la police. Le couple a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet en vue de déterminer les circonstances et les causes l'ayant amené à garder la fillette plusieurs jours durant sans aviser les services de police, conclut-on de même source.

Au regard de la récurrence de ce phénomène, l’épilogue pour le cas de Ghazal est heureux si l’on peut dire. D’autres cas malheureusement restent encore à élucider. Pour ce qui est des enfants, surtout en bas âge, une surveillance sans relâche de la part de leur famille en premier lieu est de mise avant que d’en vouloir responsabiliser les autorités. Que fait, seule, une fillette de quatre ans dans la rue même devant chez-elle sans que l’on exerce sur elle une surveillance accrue ?

La rue n’a jamais été mère de l’éducation. Cette dernière trouve son berceau à la maison avant de se poursuivre et de se perfectionner sur les bancs de l’école. La rue, toute sécurisée soit-elle, est plus mère de la perversité et du vice que d’un espace sain et pour le corps et pour l’esprit.