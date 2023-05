Gérald Darmanin : Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires de l'Italie

La Première ministre italienne Giorgia Meloni "est incapable de régler les problèmes migratoires" de l'Italie, pays qui connaît une "très grave crise migratoire", a affirmé jeudi le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin.



"Madame Meloni, cheffe du gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Mme (Marine) Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue", a déclaré M. Darmanin.

Il était interrogé sur la radio RMC concernant des propos du président du parti d'extrême droite français Rassemblement national (RN) Jordan Bardella concernant la situation migratoire à la frontière franco-italienne.



"Oui, il y a un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs" dans le sud de la France, a reconnu Gérald Darmanin, qui en rejette la faute sur le voisin italien: "La vérité, c'est qu'il y a en Tunisie (...) une situation politique qui fait que beaucoup d'enfants notamment remontent par l'Italie et que l'Italie est incapable (...) de gérer cette pression migratoire".



"Meloni, c'est comme (la cheffe de file de l'extrême droite en France) Le Pen, elle se fait élire sur +vous allez voir ce que vous allez voir+ et puis ce qu'on voit c'est que ça (l'immigration) ne s'arrête pas et que ça s'amplifie", a poursuivi M. Darmanin.



Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36.000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9.000 durant la même période en 2022.