Gaza compte le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde

La bande de Gaza, où la guerre entre Israël et le Hamas fait rage depuis plus d'un an, compte "désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde", a affirmé lundi au Caire le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.



"Beaucoup perdent des membres et subissent des opérations chirurgicales sans anesthésie. Ce à quoi nous assistons pourrait bien être l'un des crimes internationaux les plus graves", a-t-il affirmé, lors d'une conférence ministérielle au Caire pour accélérer l'aide humanitaire à ce territoire palestinien dévasté.