Gad Elmaleh revient à la charge

Accusé de plagiat par la chaîne YouTube «CopyComic» qui traque les éventuels emprunts entre artistes, l’humoriste maroco-canadien Gad Elmaleh avait répliqué par l’humour dans une vidéo où il campe l'un de ses personnages préférés : Chouchou, avant de passer à l’action juridique. Invité par Nikos Aliagas, mardi sur Europe 1, Gad est revenu à la charge pour se défendre en invoquant l'inspiration et l'observation dans le métier d'humoriste. «J'ai commencé ma carrière en 1995 avec un sketch qui s'appelait "La chèvre de monsieur Seguin", c'était l'idée de la parodie, je ne sais plus qui l'a écrit (rires) mais c'était mon regard", a raconté l'humoriste. «Avec un ami, on parlait d'observations populaires qui sont présentes dans nos vies, par exemple, ce sont les prémices d'un bout comique en stand-up, quand vous faites chauffer un plat au micro-ondes ; au bout de quatre minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid. Ce n'est pas une invention. C'est un point de départ pour écrire un petit sketch», a-t-il expliqué. «Dans notre entourage proche, on a compté 14 ou 15 humoristes, entre des Français, des Anglais, des Ecossais qui avaient la même observation. Ce n'est pas la même vanne, c'est une observation qui n'appartient à personne», a martelé l'humoriste. «Un mec bourré qui titube ça t'appartient pas, ça m'appartient pas, sinon on déposerait la vie, personne ne parlerait plus d'amour, de sexualité, d'être bourré, de voyager...», a-t-il poursuivi.

Pour rappel, le 28 janvier dernier, CopyComic publie sur YouTube la première partie de la vidéo où il compare le travail de Gad Elmaleh avec celui des stars de la scène comme les Américains Jerry Seinfeld, Richard Pryor, ou le Français Dany Boon. A chaque fois, on relève des ressemblances flagrantes. Le 5 février, il publie une autre vidéo pour expliquer une autre forme de plagiat supposé, "les Gaderies" : un système de travail de Gad Elmaleh qui, selon CopyComic, consisterait à puiser dans l'essence d'autres blagues pour les modifier légèrement. On peut citer le sketch de l’hôtesse de l’air qui est le même que celui de Jerry Seinfeld. Quand son «Australopithèque» rentre chez lui ivre et tourne ses clés de voiture dans la serrure de chez lui, la maison démarre. Vingt ans plus tôt, l’Américain Steven Wright jouait exactement la même chose. Il y a aussi Mickey reconnaissant Gad Elmaleh à Disneyland alors qu’il s’y trouve avec son fils. L’Américain Dave Chapelle avait joué le même sketch… il y a cinq ans. Est également montrée l’histoire du sapin de Noël «qui n’est pas une tradition juive», ce dont se félicitait l’Américain Elon Gold, imaginant toutes les règles que les rabbins imposeraient, la coupe, le sens de la guirlande, ce qu’on en fait ensuite... Gad les détaille également.

Mehdi Ouassat