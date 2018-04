Gad El Maleh nommé pour un prestigieux Prix aux USA

Gad Elmaleh continue son opération séduction dans le pays de l’Oncle Sam, où il est installé depuis quelques années. Après le lancement de son dernier stand-up «American Dream» le 6 mars dernier sur Netflix, l’humoriste franco-marocain annonce la nomination de son sketch «Welcome to America» aux Webby Awards dans la catégorie «court-métrage individuel».

«Tellement content d’être nommé pour un Award de comédie avec Ron Livingston et Funny or die», a écrit le comédien sur Instagram, accompagnant son texte d’une affiche de la compétition.

Réalisée pour le compte du site américain Funny or die, la vidéo pour laquelle l’humoriste est nominé, avait fait un carton sur les réseaux sociaux il y a quelques mois.

Il est, par ailleurs, à rappeler que les Webby Awards sont une cérémonie de prix annuelle créée en 1996 et qualifiée de “plus grand prix dédié à Internet”. Un évènement délivrant une centaine de récompenses divisées en sept catégories (site web, film et vidéo, publicité, sites format mobile ou application, réseau social, podcast et jeux).

La cérémonie de remise de prix des Webby présente une particularité: les vainqueurs n’ont droit qu’à cinq mots lors de leur speech de remerciement. Une règle qui donne lieu à des moments assez insolites.