French Montana obtient la nationalité américaine

Le rappeur marocain French Montana a de quoi se réjouir! En effet, il vient d'obtenir la nationalité américaine. C'est dans une story Instagram qu'il a annoncé la nouvelle. «Officiellement citoyen américain, merci Allah», a écrit le musicien sur une vidéo de lui, chantant l'hymne américain, la main droite levée et la main gauche posée sur un livre.

Une consécration pour le roi de la mixtape, qui vit aux Etats-Unis depuis ses 13 ans. Sa famille avait en effet quitté son Maroc natal pour New York en 1996. Plus de vingt ans après, il a donc obtenu la nationalité américaine!

Les Etats-Unis ont été une terre d'opportunité pour French Montana, mais la vie ne fut pas toujours rose pour le rappeur. En 2003, alors qu'il sortait d'un studio d'enregistrement, il a été atteint d'une balle dans la tête.

Sa carrière aurait pu s'arrêter là, en même temps que sa vie, mais French Montana s'accroche, et après des semaines de soins, il sort vainqueur de sa bataille contre la mort. Depuis, sa détermination n'a jamais failli, et il prouve qu'en se donnant les moyens de faire les choses, on y arrive! Une belle leçon de vie et de patience!