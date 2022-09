Franco Salinas Lopez : En retirant la reconnaissance d'une république fictive, le Pérou rouvre la page des relations fraternelles avec le Maroc

La récente décision du Pérou de retirer la reconnaissance d'une république fictive a permis de rouvrir la page des relations fraternelles avec le Royaume du Maroc, a affirmé Franco Salinas Lopez, ancien membre du Congrès péruvien et candidat aux élections municipales d'octobre prochain.



Dans une déclaration à la chaîne d'information marocaine M24, l'expert juridique et homme politique péruvien a souligné que le Pérou a décidé de «retirer la reconnaissance d'une république qui n'existe pas sur le terrain», ajoutant que cette décision est «Conforme au droit international et aux usages en vigueur pour de bonnes relations entre les pays».



Salinas Lopez a, en outre, salué le rôle important que joue SM le Roi Mohammed VI dans la construction de ponts de communication et de dialogue entre le Maroc et l'Amérique latine qui permettent d'éliminer diverses formes de barrières entre les deux parties, soulignant dans ce contexte la nécessité d'intensifier les visites dans les deux sens.



Aux yeux de l'expert péruvien, la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays passe par des rapports fraternels et par la signature d'accords et de conventions entre les deux pays pour raffermir davantage les relations fortes qui unissent Rabat et Lima.



L’ex-congressiste péruvien a enfin invité les Parlements dans les deux pays à intensifier l’échange de visites pour prendre connaissance des différentes expériences de part et d’autre, notamment en ce qui concerne la coopération inter-culturelle.



En août dernier, le Pérou avait décidé de "retirer la reconnaissance de la pseudo-« rasd » et de rompre toute relation avec cette entité", tout en exprimant son soutien à l’initiative d'autonomie au Sahara marocain.



Le ministère péruvien des Affaires étrangères avait également exprimé son soutien à "l'intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume du Maroc" sur son Sahara.



Le Maroc s’est félicité de la décision de la République du Pérou de retirer sa reconnaissance de la pseudo-"rasd", estimant que cette décision «ouvre une nouvelle page dans les relations avec ce pays ami».