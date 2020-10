Franc succès de la première édition du Salon virtuel international de l'agro-industrie

Plus de 1300 participants de 95 pays ont pris part à la première édition de «The FoodEshow», qui a clôturé récemment sa première édition, avec succès, ont indiqué les organisateurs du premier salon virtuel international de l’agro-industrie. Il s’agit de la première plateforme virtuelle pour connecter et engager des entreprises et des communautés dans l'écosystème de l'industrie agroalimentaire, avec comme objectif d'explorer de nouvelles idées, découvrir des modèles créatifs et des concepts innovants pour façonner l’avenir du secteur. La première édition de The FoodEshow a donné lieu à 16 sessions et panels incluant interviews, keynotes et discussions totalisant 500 minutes de streaming, avec la contribution de 48 intervenants de haut niveau, ontils souligné lors d’une rencontre tenue mercredi dernier. «A travers The FoodEshow, nous avons voulu créer une plateforme internationale regroupant des opérateurs dans l'écosystème agro-industriel, qui offre des opportunités de visibilité et de collaboration à ses membres. Lors de cette première édition, plus de 4000 messages ont été échangés entre les membres et plus de 1.200 discussions concrétisant un score de contact moyen de 4.6/5», expliquent Heuda Guessous et Jalal Benbrahim, cofondateurs de The FoodEshow. A travers son programme VIB (Very Important Buyer), The FoodEshow a coordonné la tenue de 100 réunions acheteur / fournisseur permettant ainsi à 20 exposants d’élargir leur réseau d'affaires et d’explorer de nouvelles opportunités de développement. Cette démarche a donné lieu à la signature d’accords de partenariat et de coopération. The FoodEshow aura ainsi contribué à la démocratisation du B to B et à rendre les rencontres professionnelles plus accessibles que jamais, pour des entreprises de différents bords. Ces opportunités de rencontres d’affaires se poursuivent jusqu'au 24 décembre avec au programmes des rencontres, débats et interviews chaque semaine. Les organisateurs annoncent d’ores et déjà la tenue de la 2ème édition de The FoodEshow du 9 au 12 mars 2021, consolidant le positionnement de ce salon comme rendez-vous incontournable pour les opérateurs de l’industrie agroalimentaire dans le monde.