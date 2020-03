Dans le cadre de la série des Forums socialistes, l’USFP organisera une conférence placée sous le thème «La culture est un droit essentiel et un levier de développement».

Cette conférence, à laquelle prendront part Bensalem Himmich, Omar Benayach, Anouar El Mourtaji, Amina Sibari, Zhor Kerram, Mustapha El Haddad, Mohamed Akedad et Mohamed Marjane, aura lieu ce samedi à partir de 14 heures à la Chambre de commerce, d’industrie et de services à Tétouan.