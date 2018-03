Forum sur les droits de l’Homme à l’ENCGT

Le club des droits de l’Homme à l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger organise, ce jeudi, le 5ème forum sous le thème «La situation des droits de l’Homme au Maroc, réalités et défis ».

Prendront part à ce Forum Mohamed Sebbar, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, Ahmed Herzeni, ambassadeur itinérant chargé des questions des droits de l’homme ainsi que Omar Benjelloun, activiste politique et avocat au Barreau de Rabat.

Ce Forum traitera de plusieurs sujets relatifs aux libertés individuels et politiques.