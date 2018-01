Forum national du scoutisme à Salé

Les défis et enjeux du scoutisme ont été mis en lumière, samedi à Salé, lors du Forum national du scoutisme, tenu à l'initiative de l'Organisation Scout Jawal.

Cette rencontre, qui a réuni des scouts issus des différentes régions du Royaume, a été l'occasion de remonter dans l'histoire en jetant la lumière sur le lancement du premier mouvement au Maroc et la création de la Fédération nationale du scoutisme marocain (FNSM) et d'examiner la situation actuelle du scoutisme marquée par une certaine régression.

Les intervenants à ce forum ont déploré le déclin de ce mouvement qui s'explique par des lacunes organisationnelles, l'absence d'interaction avec les différentes composantes de la société, l’affaiblissement du rôle de ce mouvement en faveur d'autres organisations et le manque de sensibilisation autour du scoutisme, à travers l'organisation d'événements loin de l'esprit et des valeurs du scout.

Ils ont, également, mis le point sur une autre question, celle de la multitude de mouvements de scoutisme ne relevant pas de la Fédération, ce qui "crée la confusion et prive ces mouvements de bénéficier d'une reconnaissance au niveau international, puisque l'Organisation mondiale du mouvement du scout (OMMS) ne reconnaît qu'une seule représentation dans chaque pays".

Ce constat interpelle l'ensemble des acteurs et nécessite une synergie des efforts pour relever le défi, ont-ils insisté, soulignant l'importance de redonner à ce mouvement reposant sur l'apprentissage de valeurs fortes, tels la solidarité, l'entraide, le volontariat et le respect, la place qui lui échoit. Outre la séance-débat, cette rencontre a connu l'organisation d'une exposition sur les techniques et les outils du scout, une présentation de produits d'artisanat et la distribution de prix aux méritants.