Forum national des créations de l’enfant à Fès

La ville de Fès a abrité le week-end dernier le premier Forum national des créations de l'enfant et des jeunes, à l'initiative de la Fondation ''Approches pour l'édition et les industries culturelles''.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec la direction régionale de la culture, de la jeunesse et des sports et le réseau national de la lecture et la culture, a été marquée par la participation de dizaines d'élèves de la cité Idrisside.

Au menu, figuraient des ateliers sur le conte, la nouvelle, la peinture, la calligraphie et l’animation, encadrés par des enseignants et chercheurs.

Une foire des livres d'enfants a été organisée à cette occasion, mettant en lumière les dernières créations artistiques, culturelles et littéraires dédiées à la jeunesse. Ce Forum national a été marquée par une conférence axée sous le thème ''L’écriture pour enfant dans la critique de la pratique créative'' et une table-ronde sur ''Les histoires des jeunes, le référentiel de l’écriture et de la traduction'', animées par des professionnels qui ont abordé de nombreux volets relatifs particulièrement à l’écriture créative de l’enfant à l’ère du foisonnement des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des découvertes scientifiques.

Les participants ont souligné, à cet égard, que l’écriture pour enfant nécessite la prise en compte des dimensions intellectuelles, psychologiques, artistiques et significatives, tout en accordant à l’apprenti/enfant l’occasion d’exprimer son opinion.

Ils ont aussi insisté sur l'importance de s’ouvrir sur la littérature interactive, qui procure à l'enfant suspense, plaisir de la lecture et connaissance, préconisant la traduction des textes créatifs de l’enfant vers d’autres langues vivantes.