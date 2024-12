Forum à Barcelone sur l'impact du Mondial 2030 sur les villes hôtes

La première édition du Sports World Congress, un forum dédié à l’analyse de l’impact de la Coupe du monde 2030 sur les sites hôtes en Espagne, au Portugal et au Maroc, se tiendra du 3 au 5 février prochain à Barcelone.



L’événement réunira des délégations des trois pays organisateurs pour explorer les avantages que la manifestation planétaire apportera aux villes sélectionnées pour accueillir cet événement, indiquent lundi les organisateurs.



Organisé par l'association HUB23, ce congrès rassemblera les représentants des stades ainsi que des villes hôtes du Mondial 2030, souligne-t-on.

Lors de la première journée, les participants au Stadium Forum discuteront des défis que les stades devront relever pour organiser cet événement mondial.



Les discussions porteront, lors de la deuxième journée, sur l’impact social, économique et environnemental de l’organisation de grands événements sportifs, tels que la Coupe du monde 2030, sur les pays et les villes hôtes.



La première édition du Sports World Congress se clôturera le 5 février avec le forum "Beyond 2030", au cours duquel les congressistes assisteront à la foire audiovisuelle Integrated Systems Europe (ISE). L'objectif est d'étudier les synergies entre le secteur audiovisuel et l'industrie du sport, indiquent les organisateurs de cet événement.