Forte mobilisation pour la vaccination des élèves contre la rougeole

L'opération de vaccination des élèves contre la rougeole se poursuit dans les différents établissements scolaires de la préfecture de Fès, dans le cadre de la campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage de vaccination des enfants de moins de 18 ans.



Cet important processus, lancé récemment par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, connaît une forte participation des élèves et une implication soutenue du personnel administratif, pédagogique et médical, ainsi que des associations de parents et tuteurs d’élèves.



Jeudi matin, les élèves du lycée qualifiant Oum Al Banine à Fès ont été nombreux à adhérer à cette opération de vaccination afin de se prémunir contre la rougeole, plusieurs campagnes de sensibilisation ayant été initiées en leur faveur quant aux dangers de cette maladie.



Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Ghninou, chargé de la gestion de la direction provinciale de l'Education nationale à Fès, a indiqué que l'opération de vaccination, lancée depuis deux jours, se poursuit et connaît une forte affluence des élèves, grâce à la campagne de communication menée en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Fès et la direction régionale de la Santé à Fès-Meknès.



M. Ghninou a souligné l’importance de cette campagne, qui se poursuit à un bon rythme dans différents établissements d’enseignement de la préfecture de Fès avec une forte implication du personnel administratif et pédagogique et des associations des parents et tuteurs d’élèves et en coordination avec les autorités locales et sanitaires et la société civile.



Il a également mis l’accent sur la nécessité de poursuivre la mobilisation, la communication et la sensibilisation sur l'importance de la campagne de vaccination contre la rougeole pour protéger les élèves, saluant le rôle majeur des cadres pédagogiques dans la réussite de ce processus.



Le même responsable a ajouté qu'une cellule de veille a été mise en place au niveau de la direction de l'Education nationale à Fès, pour suivre de près ce processus et renforcer la communication avec les établissements scolaires et les autorités locales et sanitaires.



De son côté, Saida Choumi, chargée du programme national de vaccination à la délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale dans la préfecture de Fès, a indiqué que la campagne de vaccination des élèves contre la rougeole connaît une grande participation, grâce aux efforts conjugués des délégations des ministères de la Santé et de l’Education nationale, et des autorités locales.



Elle a ajouté que des efforts ont été déployés pour mener à bien cette opération, précisant que les enfants de moins de 5 ans sont vaccinés dans les établissements et centres de santé.



Dans le même contexte, Mme Choumi a noté que la vaccination, considérée comme "sûre et efficace", est le seul moyen de prévention contre la rougeole, notant que les doses de vaccin sont disponibles gratuitement dans tous les établissements et centres de santé.



Le ministère de la Santé et de la Protection sociale avait lancé, le 28 octobre dernier, une campagne nationale de vérification du statut vaccinal et de rattrapage de vaccination des enfants de moins de 18 ans, en collaboration notamment avec les ministères de l'Education nationale, de l'Intérieur et des Habous et des Affaires islamiques.