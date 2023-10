Forte mobilisation de l'ONDA pour un meilleur accueil des participants

L’Office national des aéroports (ONDA) via l’aéroport international Marrakech-Ménara est fortement mobilisé afin d’assurer un meilleur accueil aux participants aux Assemblées annuelles de la BM et du FMI.



Pour accueillir comme il se doit plus les participants des pays membres de ces deux institutions internationales, l’ONDA n’a pas lésiné sur les moyens logistiques et humains pour être au rendez-vous avec cet événement planétaire.



Au niveau de l’aéroport international Marrakech-Ménara, principale porte d’entrée des participants à ce grand rendez-vous de la finance mondiale, Zakaria Harti, responsable de l'exploitation à l’aéroport, a précisé, dans une déclaration à la MAP, qu’"une batterie de mesures a été prise par l’ONDA et ses partenaires, pour que l’accueil soit à la hauteur des hôtes du Royaume".



En ce qui concerne la fluidité et la facilitation du passage, l’accent a été mis sur la réorganisation des espaces pour permettre le traitement prioritaire des participants.

Pour ce qui est de la navigation aérienne, l’effort a porté sur la mise en place de nouvelles procédures adaptées permettant l’accueil efficient et fluide d’un nombre plus important d’avions. Sur le plan information et communication, un important dispositif d’accueil et de bienvenue a été déployé au niveau de l’aéroport de Marrakech.



A noter que le nombre de vols, courant cette semaine, s’est chiffré à 960 avec possibilité d’atteindre 1.000 vols la semaine prochaine.