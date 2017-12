Formation des formateurs dans le domaine de la démocratie participative à Marrakech

La première session de formation des formateurs dans le domaine de la démocratie participative est organisée à Marrakech, jusqu'au 23 décembre courant, au profit de 88 associations actives dans les différentes régions du Royaume.

Initiée par le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement et la Société civile, cette session de formation s'assigne pour objectif le renforcement des capacités des associations dans le domaine de la démocratie participative, des politiques publiques, des techniques de plaidoirie et des techniques d’animation et de formation.

Dans une déclaration à la presse, le chef de division de la gouvernance, de suivi et de l’accompagnement des activités au ministère, Lhoucin Ferdaous, a souligné que cette formation animée par des professeurs universitaires et experts en démocratie participative et politiques publiques qui s’étale sur 10 jours, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la démocratie participative et du programme national global de renforcement des capacités visant à renforcer les aptitudes de 1.200 acteurs associatifs à travers le Royaume.

Cette rencontre qui réunit l’ensemble de la société civile du Royaume, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Constitution de 2011 et les lois régissant la démocratie participative. Elle vise à former les formateurs dans le domaine des techniques de plaidoirie, particulièrement les mécanismes constitutionnels relatifs aux motions législatives et aux pétitions au niveau national et local, a indiqué le vice-président chargé de la gouvernance et de la politique de développement de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et professeur en droit constitutionnel, El Houssain Abouchi. Le Maroc est entré dans une nouvelle ère marquée par la participation de la société civile dans l’élaboration des politiques publiques, a-t-il signalé.

Cette première session qui profitera à 88 associations issues des différentes régions du Maroc, sera suivie par l’organisation d’autres sessions durant l’année prochaine.