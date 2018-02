“Força Okhra La Lil’hogra’’, thème d’une rencontre organisée à Casablanca par l’ONG Relais-prison-société

L’Association Relais-prison société, présidée par Fatna El Bouih, a organisé, mardi dernier, en collaboration avec MEPI (Middle East Partnership Initiative), une journée de rencontre entre bénéficiaires et amis de l’Association, sous le thème”Força Okhra La Lil’hogra”. Association non gouvernementale, Relais-prison-société œuvre pour favoriser l’intégration professionnelle des personnes précarisées et contribue à la réinsertion des personnes à risque d’exclusion et ce en les aidant à retrouver leur place au sein de la société et du monde du travail.

En outre, l’ONG propose d’autres programmes, tels que la formation professionnelle des personnes marginalisées et leur mise en contact avec des entreprises. Elle développe actuellement trois classes de formation, en maintenance informatique, en électroménager et en gardiennage (agent de sécurité).

L’organisation qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des personnes précarisées a été créée en 2005 et développe des partenariats avec des institutions et organismes au niveau national et international: les administrations locales, le ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Entraide nationale, Club UNESCO, l’association suisse ‘’Femmes pour la paix’’, la Fondation de France ainsi que différentes députations représentant leur pays dans le Royaume.

La journée de mardi a porté, après les discours d’ouverture des différents participants, sur des ateliers de jardinage et de graffiti.