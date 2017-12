Foire des cadeaux d'artisanat à Kénitra

La 2ème édition de la Foire des cadeaux d’artisanat constitue une occasion pour la promotion de la richesse et la diversité du produit artisanal marocain, a indiqué, mardi à Kénitra, la secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Jamila El Moussali, lors de la cérémonie d’inauguration de cette exposition.

La foire est également une occasion pour échanger les expériences dans le but d’améliorer la qualité du produit et faire face à la concurrence internationale, à travers notamment la mise en place de labels et l'organisation de sessions de formation au profit des artisans, a-t-elle ajouté.

Elle a en outre rappelé que le ministère, les chambres d’artisanat de toutes les régions, ainsi que les élus locaux sont mobilisés pour la promotion, l’amélioration de la qualité du produit artisanal et le développement de ce secteur qui s’érige parmi les plus générateurs d’emplois et de richesses au niveau national.

De son côté, le président de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a indiqué que ce rendez-vous annuel permet aux artisans des différentes régions de mettre en avant le meilleur de leurs productions.

Plus de 80 stands exposent plusieurs produits artisanaux, dont la broderie, la maroquinerie et les habits traditionnels, a ajouté le président de la chambre, notant que l’exposition permet de rapprocher les artisans des clients et de réunir au sein d’un même espace toute la diversité de l’artisanat du pays.

Organisée par le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Economie sociale, avec le concours de la Chambre d'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, cette foire, qui va se poursuivre jusqu'au 25 décembre, permettra aux artisans d'échanger leurs expériences et expertises, d'avoir un espace pour la commercialisation de leurs différents produits et de soutenir les efforts visant le développement de ce secteur et la promotion de ce patrimoine ancestral.

La cérémonie d’inauguration s'est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Kénitra, Fouad M’hamdi, et de plusieurs responsables et élus locaux.