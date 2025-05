Focus sur les propositions concrètes de l’USFP

Le paysan marocain ne demande pas la charité,

il demande l’équité.

L’USFP exige que les aides agricoles soient distribuées selon des critères de justice sociale et non de fidélité partisane.Les aides publiques à l’agriculture sont souvent détournées au profit de réseaux clientélistes. Le monde rural, cœur battant du pays, est laissé-pour-compte.Création d’une Agence nationale indépendante pour la gestion des aides agricoles.Priorité aux petits agriculteurs, aux femmes rurales et aux zones enclavées.Encadrement par des experts indépendants, issus des universités et des coopératives.Digitalisation des procédures pour plus de transparence.