Focus sur les actions et réalisations pour la promotion et l’animation d’Essaouira

Le Conseil provincial du tourisme d’Essaouira (CPTE) a tenu samedi dans la cité des Alizés, son assemblée générale ordinaire (AGO) axée sur les différentes actions et réalisations menées par cette instance professionnelle pour la promotion et l’animation de la destination.

Lors de cette réunion de travail, qui s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Jamal Makhtatar, des professionnels et opérateurs touristiques, des acteurs de la société civile et des représentants d’organismes professionnels, l’accent a été mis aussi sur un certain nombre de contraintes rencontrées au cours de la période allant de fin novembre 2014 à fin décembre 2017.

L’un des moments forts de cette AGO a été la présentation suivie de l’adoption à l’unanimité des rapports moral et financier du CPTE, ainsi que la reconduite de Redwane Khanne en tant que président du Conseil pour un nouveau mandat de trois ans, rapporte la MAP.

Dans une allocution de circonstance, le gouverneur de la province, Jamal Makhtatar, a salué le travail accompli par le CPTE ces trois dernières années, en partenariat avec plusieurs acteurs dévoués et engagés, pour la promotion et le développement de la destination permettant ainsi, à la ville d’Essaouira, de consolider sa visibilité et sa présence non seulement au plan national mais aussi au niveau international en tant que destination singulière.

Il a, en outre, invité l’ensemble des professionnels du secteur à une implication effective en mettant à la disposition du CPTE tous les moyens financiers nécessaires pour qu’il puisse s’acquitter de ses missions dans d’excellentes conditions, réitérant l’engagement de la province à accompagner cet élan que connaît Essaouira en tant que destination touristique phare de par les différents atouts culturels, artistiques, touristiques, architecturaux et civilisationnels qu’elle recèle.

M. Khanne a, quant à lui, mis en avant le dévouement et le sens de responsabilité qui ont toujours marqué le travail du bureau exécutif sortant du CPTE au service de la promotion, et de l’animation de la ville, appelant l’ensemble des professionnels du secteur à fédérer leurs efforts et à travailler d’arrache-pied pour relever les défis et assurer un développement durable du secteur.

Le délégué provincial du tourisme, Mouhsine Chafai Alaoui a, pour sa part, mis en avant le potentiel énorme qui fait la singularité et la beauté de la ville d’Essaouira et de la province, ainsi que la démarche pragmatique mise en application et les actions concrètes menées, en concertation avec l’ensemble des professionnels, des TO, des autorités publiques et des élus locaux ce qui, a-t-il dit, a permis d’atteindre des résultats palpables et mesurables.

Il a, en outre, réitéré l’engagement de la délégation provinciale du tourisme à persévérer sur cette voie et à accompagner tous les efforts entrepris pour que la destination Essaouira consolide son positionnement sur l’échiquier touristique national, et sa notoriété à l’international, rappelant l’apport considérable de la délégation au CPTE pour une mise en application efficace de son plan d’action.