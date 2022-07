Focus sur l'ouvrage “Aller en Chine, Retour du futur ” d’Abdelhamid Jmahri

Des chercheurs ont discuté, vendredi à Casablanca, du récit de quêtes et de découvertes, et des spécificités du voyage en Chine dans l’ouvrage de l’écrivain et journaliste, Abdelhamid Jmahri, intitulé "Aller en Chine, Retour du futur".



Lors d’une conférence, organisée par l’association marocaine des chercheurs en matière de voyage en partenariat avec la Fondation de la Mosquée Hassan II, les participants ont fait un focus sur les caractéristiques et les portées de l’ouvrage "Aller en Chine, Retour du futur" d’Abdelhamid Jmahri et sur les possibilités d’interaction entre le Maroc et la Chine.



A cette occasion, Abdelhamid Jmahri, écrivain, journaliste et analyste politique, a indiqué que l’ouvrage "Aller en Chine, Retour du futur" est le récit de quatre voyages, individuels ou avec des délégations, qu’il a effectués dans l’empire du milieu entre 2010 et 2020, soulignant que ce livre revient sur les rencontres à caractère médiatique ou politique, ayant eu lieu lors de ces visites



Dans une déclaration à M24, la chaine d’information en continu de la MAP, M. Jmahri a souligné que "lorsqu’on visite la Chine, on a l’impression de faire un voyage dans le temps et dans l’espace", d’où l’intitulé de son ouvrage "Aller en Chine, Retour du futur".



Il a ainsi relevé qu’au cours de ses voyages en Chine, il a été témoin du progrès technologique réalisé par ce pays et du grand impact de l’intelligence artificielle sur le quotidien des Chinois.



M. Jmahri a ajouté qu’a chaque fois qu’il visitait la Chine, il constatait le grand pas franchi vers le futur, notant que l’intérêt porté par les écrivains à l’empire du milieu n’est pas nouveau, étant donné que ce pays a toujours attisé la curiosité sur le plan touristique et séduit les amoureux des découvertes culturelles.



L’écrivain et journaliste a par ailleurs qualifié d’impressionnant "le progrès vers le futur" d’un pays qui demeure fièrement attaché à ses racines, sa culture, son histoire et son identité dans les différents aspects de la vie au quotidien.



De son côté, le président de l’association marocaine des chercheurs en matière de voyage, Bouchaib Saouri, a indiqué dans une déclaration similaire que cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement par l’association des publications liées à la littérature de voyage.



Et d’ajouter que l’ouvrage "Aller en Chine, Retour du futur" d’Abdelhamid Jmahri représente une expérience unique en son genre au niveau de la lecture, de l’observation et de la documentation.



Ont notamment participé à cette conférence le journaliste et chercheur Said Ahid, l’enseignante chercheuse Salma Brahma, ainsi que le critique et chercheur Ibrahim Azough.

L’écrivain et journaliste Abdelhamid Jmahri est auteur de plusieurs ouvrages et recueils de poésie notamment "La profession de l’illusion" et "Un billet aller-retour en enfer".