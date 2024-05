Focus sur l’intelligence culturelle et les innovations technologiques

L'intelligence culturelle et les innovations technologiques ont été au centre d’une rencontre organisée, lundi à Rabat, dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL).



Lors de ce débat, les intervenants ont mis en avant l’importance de la connaissance de l’autre et la nécessité de s’ouvrir sur les différentes cultures, afin de faciliter la collaboration et la coopération entre les pays.



Dans ce sens, les experts ont soulevé des points importants relatifs à la porosité marquant le rapport entre l’intelligence culturelle et économique, revenant en détail sur plusieurs cas concrets d’entreprises et de décideurs qui ont choisi la voie de la synergie entre ces deux formes d’intelligence.



Par ailleurs, ils ont à l'unanimité affirmé que l’intelligence artificielle (IA) et les nouvelles technologies sont appelées à contribuer davantage à la prise de décision managériale et au développement stratégique des entreprises, soulignant que ces dernières ont permis à plusieurs compagnies de se distinguer et de transcender les défis liés au Covid-19.



A travers leurs expériences personnelles et leurs visions pragmatiques au sujet de l’intelligence culturelle, les intervenants ont tenté de livrer une réflexion exhaustive des enjeux en rapport avec les transformations numériques au Maroc, en Europe et aux Etats-Unis.



Outre ces aspects sociaux et managériaux, l’intelligence culturelle a été perçue à travers le prisme géopolitique, selon lequel une bonne compréhension de sa propre culture et de celle des autres permet de faire face de manière efficace à toute tentative d’hégémonie et d'opérer un meilleur décryptage de l’univers et de ses dynamiques.



Insistant sur l'importance de jeter des ponts de rapprochement et de nouer contact avec l'autre, les intervenants ont également mis en avant l’apport de la traduction dans la communication interculturelle, donnant naissance à une nouvelle richesse intellectuelle qui s’articule autour du vivre-ensemble et de la tolérance.