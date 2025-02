Focus sur des parcours inspirants pour inciter les jeunes à aborder l'avenir avec confiance

Des parcours inspirants, retraçant le chemin de plusieurs professionnels et jeunes célébrités marocaines, ont été présentés, samedi à Casablanca, lors d’une conférence-débat destinée à inciter les jeunes étudiants à aborder l’avenir avec confiance.



Cet événement, organisé par le "Club TEDx" relevant de l’Ecole supérieure des industries du textile et Habillement (ESITH), a invité les jeunes à surmonter les craintes liées aux incertitudes du présent pour saisir les opportunités du futur.



De ce sens, la coach en développement personnel, Oumaima Louhmane, a déclaré à la MAP que la peur du futur hante la plupart des jeunes, notamment dans les études, l’entrepreneuriat et la vie personnelle, indiquant que cette émotion met en péril les plus brillantes des carrières et sape les idées les plus créatives.



Les jeunes doivent prendre leur avenir en main et avancer sereinement vers leurs rêves, a-t-elle ajouté, soulignant la nécessité de faire confiance en ses compétences pour convaincre autrui, qu'il s'agisse d'un jury, un recruteur ou un collaborateur.



De son côté, l’entrepreneur Tariq Fadli, qui a partagé son parcours réussi en matière d’innovation technologique, a affirmé que les jeunes ne doivent pas sous-estimer leurs capacités à créer et à innover, notant que la clé de réussite de l’entrepreneuriat est de trouver des solutions "élégantes" à des besoins pertinents de la société.



"La passion est nécessaire, cependant une vision pragmatique et réaliste de son futur prime", a-t-il poursuivi, appelant les jeunes à opter pour les métiers du futur qu’ils devront conquérir avec un regard unique, celui d’un Marocain aussi bien moderne qu’authentique.



Pour sa part, la responsable à l’ESITH, Hasna Rachadi, a déclaré à la MAP que cet événement s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres réalisées par les différents clubs de l’école, notant que ce rendez-vous annuel vise à motiver les jeunes à travers des modèles réussis pour les inciter à relever les défis de parcours qui cachent à l’ombre de leurs difficultés des opportunités masquées.



La rencontre aspire à encourager les étudiants à développer leurs compétences et à s’ouvrir sur des perspectives multiples afin de répondre aux besoins du marché de l’emploi, a-t-elle expliqué, relevant que cette plateforme se veut un espace de réflexion, où étudiants, professionnels et passionnés d’idées ont eu l’occasion de découvrir des solutions audacieuses.



Elle constitue également une expérience immersive qui favorise la transmission du savoir, l’échange et la construction d’un futur rayonnant, a-t-elle conclu.