Focus à Khénifra sur les opportunités et les défis des énergies renouvelables

Les opportunités et les défis des énergies renouvelables et du changement climatique ont été au centre, d'une table ronde, organisée récemment à Khénifra, à l'initiative de l’Association pour la recherche et le développement durable.



Organisée en partenariat avec l’Ecole supérieure de technologie de Khénifra, le réseau arabe pour l’environnement et le développement (RAED) et l’Alliance pour le Climat et l’Air Pur du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), cette événement scientifique et environnementale vise à mettre en exergue l’importance des énergies renouvelables dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et à passer en revue les efforts colossaux engagés par le Royaume dans le domaine de la transition vers les énergies renouvelables.



Elle ambitionne aussi de rappeler les dernières technologies et avancées de ce domaine en vue d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables, en particulier l’initiative TeraMed, qui vise à lancer une campagne sans précédent dans la région méditerranéenne pour produire 1 TW d’énergie propre d’ici 2030.



Au cours de cette table ronde, à laquelle ont pris part une belle brochette d’experts dans le domaine des énergies renouvelables et du changement climatique, des représentants des administrations et des organisations internationales, des représentants du secteur privé et d'entreprises actives dans le domaine des énergies renouvelables, les efforts entrepris par le Royaume par le biais de plusieurs initiatives nationales dans le domaine des énergies renouvelables ont été salués.



Au terme de cette table ronde, les participants ont adopté une série de recommandations visant à promouvoir la production des énergies renouvelables afin de réduire la dépendance énergétique et assurer l’autosuffisance et la sécurité énergétique nationales.



Ils ont également plaidé en faveur de la poursuite des efforts visant à réduire l'utilisation et la Consommation des énergies fossiles, d'augmenter et maximiser la production en saisissant les opportunités internationales en plus de renforcer l'arsenal juridique y afférent.



Selon les organisateurs, cette table ronde est organisée dans le contexte des efforts nationaux et régionaux visant à traiter les causes et les répercussions du changement climatique et à mettre en œuvre les recommandations des différentes conférences des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, en particulier celles de la COP de Marrakech.