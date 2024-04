Focus à Casablanca sur la place des enfants en difficulté dans les politiques régionales

Une rencontre sur la place des enfants en difficulté dans les politiques régionales a été organisée jeudi à Casablanca, à l’occasion de la Journée mondiale des orphelins.



Initiée par l’Instance consultative sur les questions de jeunesse auprès du Conseil de la région de Casablanca-Settat, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'attention portée à la question des enfants abandonnés et des orphelins dans ladite région et vise à améliorer leur situation et leurs perspectives d'avenir.



A cette occasion, Rokia Achmal, vice-présidente du Conseil de la région de Casablanca-Settat, a passé en revue les bases juridiques qui sous-tendent le soutien des enfants et des jeunes en situation difficile, mettant en avant la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure cette frange de la société.



Elle a, dans ce sens, expliqué que la loi organique 111.14 relative aux régions, attribue des compétences conjointes pour soutenir les projets liés aux jeunes et aux enfants en difficulté, notant que le Plan de développement régional (PDR) prévoit également d’aider les enfants abandonnés et les orphelins.



Mme Achmal a fait savoir que le Conseil de la région de Casablanca-Settat a réalisé, depuis janvier 2021, 8 projets dans ce domaine, avec une enveloppe de 35,5 milliards de dirhams, ajoutant qu'il a également mis en place une Instance consultative sur les questions de jeunesse.



Elle a, par ailleurs, invité les jeunes à s'ouvrir aux institutions et à leurs sites officiels, ainsi qu'à faire du bénévolat dans les domaines de la jeunesse et des enfants en situation difficile.

De son côté, Hani El Harraq, coordinateur de l’Instance consultative sur les questions de jeunesse, a indiqué que cette rencontre a pour objectif la mise en lumière de la situation difficile des enfants dans le contexte des politiques régionales.



Il a dans ce sens souligné l’importance de protéger les droits de l’enfant et de garantir les soins et soutien nécessaires, en particulier pour les enfants abandonnés ou en situation de précarité, relevant qu’il s’agit d'oeuvrer à offrir un environnement stable et sûr pour l'épanouissement de ces enfants.



"Cette rencontre qui est organisée sous le thème +Pour un avenir prometteur pour les enfants abandonnés+, est également une occasion d’examiner les défis et opportunités, tout en recherchant des moyens novateurs pour renforcer les politiques régionales en matière de protection des enfants en difficulté, puisqu’ils représentent l’avenir de notre société", a-t-il poursuivi.



Et de conclure que l’instance s'emploie à remplir sa mission conformément à la méthodologie établie par le conseil régional pour l'Instance consultative, qui repose sur la présentation des problèmes et des propositions, ainsi que des avis consultatifs à leur sujet selon les domaines de compétence de chaque organe au sein du Conseil.



Cette rencontre a été l'occasion de souligner l'engagement de l'Instance consultative sur les questions de jeunesse au sein du conseil régional de Casablanca-Settat à réaliser les objectifs de développement durable et de justice sociale, ainsi que la protection des droits de l'enfant, grâce au travail de concertation à même d'assurer la protection des enfants en situation de précarité et leur intégration dans la société.