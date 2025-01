Florentino Pérez convoque les socios aux élections

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a lancé mardi la procédure d'élections générales au club, auxquelles il devrait être l'unique candidat à sa propre succession.



"Après la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue, le président du club a demandé au conseil électoral d'entamer la procédure de convocation des élections du président et du conseil d'administration du club", indique le club de Madrid dans un communiqué sur son site internet.



L'homme d'affaires, âgé de 77 ans, devrait être aisément réélu sans opposition comme lors des trois derniers scrutins (2013, 2017 et 2021) organisés depuis son retour à la tête du club en 2009.



Pérez avait été élu président du club merengue pour la première fois en 2000, sous l'ère des Galactiques avant de démissionner en 2006.

Depuis son retour, le Real a remporté cinq championnats d'Espagne et six Ligues des champions.



Par ailleurs, l'ailier brésilien du Real Madrid Vinicius Junior a écopé de deux matches de suspension après son exclusion lors de la victoire des Madrilènes (2-1) à Valence, vendredi, a annoncé mardi la Fédération royale espagnole de football (RFEF).



La commission de discipline de la RFEF a sanctionné Vinicius, exclu vendredi au stade Mestalla à la 79e minute de jeu, pour avoir poussé le gardien valencian Stole Dimitrievski dans la nuque après une altercation entre les deux joueurs.

Malgré la sortie de leur attaquant vedette, les Merengue sont parvenus à s’imposer grâce à des buts de Luka Modric (85e) et Jude Bellingham (90e+5) pour s'installer à la tête de la Liga.



Vinicius, 24 ans, manquera les prochains matches de championnat contre Las Palmas et Valladolid. En revanche, il pourra participer à la Supercoupe d'Espagne cette semaine en Arabie saoudite, où les Madrilènes affrontent Majorque jeudi en demi-finale.